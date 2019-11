VIDEO: Schillerová s Babišem o dalších vlnách EET. Co nás čeká? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Elektronická evidence tržeb by měla příští rok do rozpočtu přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením EET na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Na čtvrteční tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Do roku 2022 bude podle ní roční přínos 20,5 miliardy.

video: iDNES.cz