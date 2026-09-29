Krást nebudu, nemám to zapotřebí, mám celkem dost peněz
29. 9. 2026 16:58 Domácí
„Prohráli jste volby na antibabišismu a pokračujete v tom,“ řekl Babiš. „Přestaňte tady lhát o mně,“ vyzval opozici. „Já krást nebudu, ani jsem nikdy nekradl a nemám to zapotřebí, protože mám celkem dost peněz.“ Jeho projev ve Sněmovně trval hodinu a padesát minut.
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