Poslanci jednají o vydání Babiše a Okamury. Velký den polistopadového kartelu, řekl premiér

Domácí
Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednají na mimořádné schůzi poslanci. Výsledek je předem prakticky jistý. ANO, SPD a Motoristé sobě, Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo a Okamuru nevydá.
video: PSP ČR
