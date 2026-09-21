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Řeším to každý den, řekl Babiš k cenám pohonných hmot

Domácí
„Řeším to každý den. Řešili jsme to v rámci V4, řešil jsem to v Bulharsku. Jednáme o dlouhodobém kontraktu dodávky pohonných hmot ze zahraničí, vždy dovážíme 45 procent. A jaký je teď problém? Problém je, že rafinerie mají extrémně vysoké marže,“ řekl Babiš na Facebooku.
video: Facebook / Andrej Babiš
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