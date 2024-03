VIDEO: Jestli někdo používá estébácké metody, je to podle Babiše ministr Lipavský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předseda ANO Andrej Babiš odmítl, že by on a jeho hnutí měli nějaké složky s materiály, které by měly kompromitovat politické oponenty. „Žádné složky jsme neměli a nemáme ani teď,“ prohlásil Babiš v Olomouci po výjezdním zasedání stínové vlády hnutí ANO. Jestli někdo používá estébácké metody, je to podle Babiše ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský, když ho označil za bezpečnostní riziko.

video: ANO