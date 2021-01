VIDEO: Babiš: Vakcína od AstraZeneca by mohla být schválena 29. ledna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš: Vakcína od AstraZeneca by mohla být schválena 29. ledna

Babiš předpokládá, že vakcína od společnosti AstraZeneca bude schválena příští týden 29. ledna. Do Česka by se mohla dostat prý během února. „Jsem rád, že jednotlivá očkovací centra se rozšiřují. Někde v květnu nebo červnu se dostaneme do fáze, kdy by mělo být vakcín více. Pak budeme potřebovat velká centra. Očkovací centrum v O2 Aréně bude potřeba někdy v dubnu,“ řekl v neděli ráno premiér. Ten zdůraznil, že se očkuje velice dobře.

video: iDNES.tv