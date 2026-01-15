Babišova vláda získala důvěru. Poslanci délkou diskuse zlomili rekord
15. 1. 2026 21:58 Domácí
Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě získala důvěru Poslanecké sněmovny, když ji podpořilo 108 poslanců nové koalice. Premiér Andrej Babiš poděkoval těsně před hlasováním všem poslancům za jejich názory a popřál Martinu Kupkovi, aby se stal novým předsedou ODS. Rozprava před hlasováním trvala čistého času déle než 25 hodin, což je rekordně dlouho.
