Babišova vláda získala důvěru. Poslanci délkou diskuse zlomili rekord

Domácí
Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě získala důvěru Poslanecké sněmovny, když ji podpořilo 108 poslanců nové koalice. Premiér Andrej Babiš poděkoval těsně před hlasováním všem poslancům za jejich názory a popřál Martinu Kupkovi, aby se stal novým předsedou ODS. Rozprava před hlasováním trvala čistého času déle než 25 hodin, což je rekordně dlouho.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:40

Babišova vláda získala důvěru. Poslanci délkou diskuse zlomili rekord
Domácí
15. 1. 2026 21:58
00:31

Eskalátory v metru se zasekávají. Může za to posyp z ulic
Domácí
15. 1. 2026 21:28
01:43

Po nehodě na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují
Krimi
15. 1. 2026 20:24
00:29

Madurova ochranka se vrátila v urnách. Kuba vzdávala hold
Zahraniční
15. 1. 2026 19:32
01:00

Putin: Bilaterální vztahy s Evropou jsou zmrazené, doufám v návrat k dialogu
Zahraniční
15. 1. 2026 18:02
00:56

Soud zveřejnil dramatické záběry ze srážky lodí
Zahraniční
15. 1. 2026 18:00
00:31

Protesty v Minneapolisu pokračují. Pošlu armádu, hrozí Trump
Zahraniční
15. 1. 2026 17:30
02:04

Trailer k seriálu Rytíř Sedmi království
Společnost
15. 1. 2026 17:00
02:05

Centrum Hořec otevřelo multimediální výstavu Olympijská sezona
Domácí
15. 1. 2026 16:52
00:40

Kocour Mikeš byl modřanskou celebritou, v hostinci má galerii
Domácí
15. 1. 2026 16:40
01:01

Odpusťte si ty legrační obličeje, žádala poslankyně Macinku
Domácí
15. 1. 2026 16:28
00:25

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci
Domácí
15. 1. 2026 15:56
01:05

Laboratoř vyrábí kůži pro popálené ve Švýcarsku
Zahraniční
15. 1. 2026 15:52
00:26

Rolba na brněnské přehradě konečně chystá bruslařský okruh
Domácí
15. 1. 2026 15:48
00:41

Loprais zvítězil ve třetí etapě v řadě. Zůstává průběžně druhý
Sport
15. 1. 2026 15:36
00:33

Brutální zákrok za doživotní zákaz. Hříšník z Indonésie už si fotbal nezahraje
Sport
15. 1. 2026 15:16
00:25

Do pardubického obchoďáku zabloudil srnec
Krimi
15. 1. 2026 15:00
00:47

Vandal opakovaně omezoval vjezd na cyklostezku
Krimi
15. 1. 2026 14:40
00:50

Na statku u Vyškova se dál povalují haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi
Domácí
15. 1. 2026 14:20
01:13

Muž chtěl skočit z Pastýřské stěny v Děčíně
Krimi
15. 1. 2026 14:20

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.