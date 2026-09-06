Babiš: Rostoucími cenami pohonných hmot se v pondělí bude zabývat vláda
6. 9. 2026 21:32 Domácí
Rostoucími cenami pohonných hmot se bude v pondělí znovu zabývat vláda. Ve videu na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude.
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