Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Babiš: Rostoucími cenami pohonných hmot se v pondělí bude zabývat vláda

Domácí
Rostoucími cenami pohonných hmot se bude v pondělí znovu zabývat vláda. Ve videu na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude.
video: Andrej Babiš
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:03

Tenistka Linda Nosková je ve čtvrtfinále US Open
Sport
6. 9. 2026 22:42
02:25

Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let
Společnost
6. 9. 2026 22:32
02:09

Artis Brno - Viktoria Plzeň 0:3, neuznaný gól Dominika Preislera
Sport
6. 9. 2026 22:18
01:20

Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0, penalta na Tomáše Chorého
Sport
6. 9. 2026 22:02
00:33

Babiš: Rostoucími cenami pohonných hmot se v pondělí bude zabývat vláda
Domácí
6. 9. 2026 21:32
02:56

SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta Praha 2:1
Sport
6. 9. 2026 20:46
01:07

Píšeme dějiny, dokázali jsme, co jsme chtěli, raduje se lídr AfD Siegmund
Zahraniční
6. 9. 2026 20:20
02:32

Uděláme všechno pro konání třístranných jednání, řekl Zelenskyj
Zahraniční
6. 9. 2026 19:58
24:00

Z KRAJE: Jaroslav Michal z Pangeo tours
Domácí
6. 9. 2026 19:58
00:53

AfD jásá nad volebními odhady. Prognózy jí přisuzují 44 procent
Zahraniční
6. 9. 2026 19:20
03:22

SESTŘIH: Jablonec - Slovan Liberec 1:2
Sport
6. 9. 2026 18:10
02:44

SESTŘIH: Zlín - Teplice 1:3
Sport
6. 9. 2026 18:10
03:35

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Baník Ostrava 4:0
Sport
6. 9. 2026 15:32
00:51

Pravidla hry se změnila, Američané by si to měli uvědomit, zní z Íránu
Zahraniční
6. 9. 2026 14:36
00:25

Obvinění Západu z útoku v Lipsku jsou v podstatě začátkem války, řekl Lavrov
Zahraniční
6. 9. 2026 14:18
01:34

První oficiální návštěva. Trumpovi vyjednavači přicestovali do Kyjeva
Zahraniční
6. 9. 2026 14:04
04:04

„Nelíbí se mi to, ochranka za nic nemůže.“ Babiš reagoval na Macinkův rozhovor s mužem v kukle
Domácí
6. 9. 2026 13:50
01:02

Hollywood Vampires rozezní Prahu. Na Deppa či Coopera čekají fanoušci od rána
Společnost
6. 9. 2026 13:36
00:30

Olomoucký kraj zkouší oslovit studenty k dárcovství krve
Domácí
6. 9. 2026 13:16
01:02

Krakatoa soptí, indonéská letiště zastavila provoz
Zahraniční
6. 9. 2026 11:48

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.