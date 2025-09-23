Babiš: Zvířata na Čapím hnízdě se mají lépe než bezdomovci v Liberci
23. 9. 2025 19:52 Domácí
Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. Před kulturním domem se sešly stovky lidí. Bývalý premiér při dotazu na Čapí hnízdo prohlásil, že se tam zvířata mají lépe než liberečtí bezdomovci. Od pobaveného publika sklidil úspěch.
