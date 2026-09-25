Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Krade lidem budoucnost, řekl Kupka
25. 9. 2026 10:18 Domácí
Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice, která má pro vyvolání hlasování o nedůvěře 92 podpisů poslanců.
00:29
Při nehodě minibusu s turisty se v Turecku zranilo sedmnáct lidí, vezl i Čechy
Zahraniční25. 9. 2026 11:26
00:46
Řidička na Čechově mostě v centru Prahy vjela na chodník, srazila dva chodce
Domácí25. 9. 2026 11:18
00:59
Ukrajinci poškodili významnou ruskou rafinerii
Zahraniční25. 9. 2026 10:40
01:59
Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Krade lidem budoucnost, řekl Kupka
Domácí25. 9. 2026 10:18
00:59
Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo
Domácí25. 9. 2026 8:46
00:20
Hlava na hlavě. Čínská pláž Ta-mej-ša opět zdolala rekord v přeplněnosti
Zahraniční25. 9. 2026 8:30
03:34
Největší slabina je pryč. Takto snadno vyměníte akumulátory u nových bezdrátových špuntů Sennheiser
Technika25. 9. 2026 0:06
01:56
Pohlreich vyhodil z Rabínova šenku vepřové
Lifestyle25. 9. 2026 0:06
04:50
Starší obytňák Fiat Ducato 290 seženete za rozumné peníze
Technika25. 9. 2026 0:06
01:23
Čína pošle do USA další pandy, řekl Si. Chce posílit spolupráci s USA
Zahraniční24. 9. 2026 20:14
02:27
Trailer k filmu You can see everything
Společnost24. 9. 2026 20:00
01:39
Operace Vivaldi. Obranu Donbasu převzali zakladatelé pluku Azov, už zatápějí Rusům
Zahraniční24. 9. 2026 20:00
01:11
Pracovníci firmy Holík trénovali na finále Zlínské ligy železných hasičů
Domácí24. 9. 2026 18:10
01:03
Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění
Domácí24. 9. 2026 17:44
01:04
V Krasnodarském kraji vyhlásili kvůli ukrajinským útokům stav nouze
Zahraniční24. 9. 2026 17:28
00:29
Prezident Pavel si v Nebrasce vyzkoušel, jak se sedí ve vrtulníku Blackhawk UH 60
Domácí24. 9. 2026 17:18
00:35
Pardubice chtějí zlikvidovat vraky aut, blokují parkování
Domácí24. 9. 2026 17:04
00:18
Prezident Pavel se v USA opět potkal s Keanu Reevesem
Domácí24. 9. 2026 16:56
Následující videa
00:37
Crash testy pod dozorem akademiků, pomohou analyzovat reálné nehody
00:59
Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo
01:11
Pracovníci firmy Holík trénovali na finále Zlínské ligy železných hasičů
01:03