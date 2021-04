VIDEO: Několikrát naboural, pak chtěl policistům utéct v bačkorách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Několikrát naboural, pak chtěl policistům utéct v bačkorách

V sobotu večer přijal operační důstojník oznámení od pozorného občana, který si všimnul, že před jeho domem v ulici V Rovinách v Praze 4, došlo k dopravní nehodě. Bílá Fábie tam nabourala do dopravní značky a kolem ní běhal muž. Vzápětí volal na tísňovou linku jiný občan, který oznamoval, že poblíž ulice Na Strži se pohybuje bílá Fábie, která nesvítí a jede v protisměru. V momentě, kdy se na policejním vozidle rozsvítily majáky, muž nejprve zajel ke krajnici a následně sešlápl plyn a ujížděl vysokou rychlostí. Během pronásledování řidič nerespektoval výzvy k zastavení a křižovatku projel vysokou rychlostí na světelný signál „Stůj“. Po pár set metrech řidič v Neveklovské ulici nezvládnul řízení, vjel do protisměru na chodník a havaroval do betonového hrazení. Muž z vozidla vystoupil a snažil se policistům zmizet. To se mu však nepovedlo, „péjáci“ ho po pár metrech doběhli a za užití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě. Řidič nadýchal více než dvě promile alkoholu v dechu. Jelikož se jednalo o cizince bez dokladů, zavolali si policisté na pomoc kolegy z cizinecké policie. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o dvacetiletého muže, který má vyslovený zákaz řízení a na území České republiky se pohyboval bez pobytového oprávnění. Vozidlo, kterým muž havaroval, si v ten večer půjčil od svého kamaráda bez jeho vědomí a souhlasu. V době incidentu měl muž na nohou pouze bačkory.

video: Policie ČR