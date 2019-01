VIDEO: Bagry v ghettu. Z mapy Karviné mizí vybydlené domy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bagry v ghettu. Z mapy Karviné mizí vybydlené domy

Adresa Mírová 1439 je minulostí. Do stěn domu s tímto číslem popisným se v současnosti zahryzává bagr. Díky těžké technice rychle mizí zdi a přihlížejícím se naskýtá pohled až do kuchyně jednoho z velkometrážních bytů, kterými je část Nové Město v Karviné poseta. Stejným způsobem z mapy města zmizí do konce srpna celkem 60 vchodů čtrnácti domů.

video: iDNES.cz