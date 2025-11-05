Bájný Falco z Nekonečného příběhu doletěl do Bíliny, měří 17 metrů
Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti, ale také magnetem pro výletníky. Ve světě podle všeho nemá obdoby.
