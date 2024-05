VIDEO: Oprava Barrandovského mostu se protáhne, severní část je nutné vyztužit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oprava Barrandovského mostu se protáhne, severní část je nutné vyztužit

Dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu se do konce letních prázdnin nestihne. O pět let mladší severní most, který se nyní opravuje, je totiž v horším stavu než už opravená jižní část. Novinářům to dnes řekli zástupci magistrátu a Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). Problémy způsobil nekvalitní beton použitý při stavbě mostu v 80. letech minulého století. Část severního mostu se musí vyztužit.

video: Magistrát hlavního města Prahy