Podívali jsme se do útrob Barrandovského mostu, vlhkost přeťala výztuže

Barrandovský most v Praze čeká rozsáhlá rekonstrukce. Takto rozsáhlou opravou ještě nikdy neprošel, a tudíž se potýká s celou řadou viditelných i skrytých závad. Nejvážnějším problémem je, že zatéká do špatně zainjektovaných kabelových kanálků a dochází k oslabení předpínací výztuže. Podívejte se do útrob mostu, kam se jen tak nedostanete.

video: iDNES.tv