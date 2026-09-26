Bartoňova útulna v Pekle prošla zčásti opravou
26. 9. 2026 7:14 Domácí
Výletní Bartoňova útulna v Pekle u Nového Města nad Metují na Náchodsku má za sebou částečnou opravu. Přes léto tu rodina Bartoňů-Dobenínů nechala obnovit nátěry a také komíny. Restaurace z počátku 20. století nese typický rukopis architekta Dušana Jurkoviče. Sobota 26. září bude patřit trhům.
00:40
Čínská první dáma poutá pozornost. S Melanií mluvila anglicky bez tlumočníka
Zahraniční26. 9. 2026 8:48
01:04
Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin
Zahraniční26. 9. 2026 8:40
00:27
Bartoňova útulna v Pekle prošla zčásti opravou
Domácí26. 9. 2026 7:14
03:06
Chci si dát pauzu a věnovat se rodině, oznamuje herečka Karolína Krézlová
Společnost26. 9. 2026 0:06
03:00
Duxford
Technika26. 9. 2026 0:06
02:14
Reakce zatím lechtají ego. Přísná jsem, ale nikdy ne zlou formou, říká nová porotkyně StarDance
Společnost26. 9. 2026 0:06
00:41
Túra na hranici s Ruskem. Norskou tundrou vedou stezky pod dohledem kamer
Zahraniční26. 9. 2026 0:06
03:25
Pražská Zoo představila pětici gepardích koťat
Domácí26. 9. 2026 0:06
02:24
Závan automobilové nostalgie na Pankráci. OC Arkády připravily novou výstavu
Technika26. 9. 2026 0:06
01:14
Si s Trumpem se dohodli na novém obsahu vztahů, mluví o velkém pokroku
Zahraniční25. 9. 2026 20:06
00:42
V Rovensku začali odebírat ženám vzorek DNA kvůli smrti dítěte
Krimi25. 9. 2026 19:04
01:27
Lovec a Jan Žižka. Testy českých dronů
Domácí25. 9. 2026 18:06
00:30
Český interceptor Lovec sestřelil prvního šáheda
Zahraniční25. 9. 2026 18:06
01:03
Papež Lev XIV. zahájil návštěvu Francie, v Paříži se setkal s Macronem
Zahraniční25. 9. 2026 17:34
01:10
Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc
Domácí25. 9. 2026 17:20
01:14
Házenkáři Lovosic hráli před školáky
Sport25. 9. 2026 16:32
00:32
V brněnské Vidě! budují nové Dětské science centrum
Domácí25. 9. 2026 15:28
00:39
Zpěvačka předvedla na přehlídkovém mole bizarní show. Stříkala mléko
Společnost25. 9. 2026 15:20
00:34