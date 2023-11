VIDEO: Bartoš: Změně pravidel se nebráníme, ale víc peněz krajům teď dát nemůžeme Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hejtmani v úterý jednali s vládou o rozpočtovém určení daní (RUD). Kraje žádají zvýšení podílu regionů na výnosu z daní a změnu rozdělení peněz mezi jednotlivé regiony. Vládě zástupci krajů předložili šest návrhů, stávající metodika je totiž 18 let stará. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) se stát změně systému nebrání, více peněz ale krajům poskytnout prý nemůže. „Lze hovořit o významném posunu, jak by se to mělo realizovat. Nová kritéria, která byla představena, jsou lepší a reagují na regionální disparity. Je otázka, jestli by do něj mělo jít více peněz,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

video: iDNES.tv