VIDEO: Bartoš: prezident si myslí, že by obchody měly být otevřeny

I kdyby sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, prezident Miloš Zeman by nechal dovládnout Andreje Babiše. Řekl to dnes po jednání na hradě předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle jeho slov je navíc Zeman přesvědčen, že by maloobchody měly být otevřeny.

video: iDNES.tv