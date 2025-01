VIDEO: České dráhy představily bateriový vlak od Škody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

České dráhy představily bateriový vlak od Škody

Už za tři nebo čtyři roky by se na tratích v Plzeňském kraji mohly objevit bateriové vlaky z produkce plzeňské Škoda Group. Vycházejí z elektrických jednotek RegioPanter a jejich dojezd na baterie je 80 kilometrů. Soupravu v úterý představily České dráhy v úsecích z Plzně do Pňovan a z Plzně do Radnic.

video: iDNES.tv