Baťova nemocnice má novou magnetickou rezonanci 3T a spektrální CT

Domácí
Za téměř 70 milionů korun koupila zlínská nemocnice magnetickou rezonanci, která umožní kvalitnější a detailnější vyšetření. Za 49 milionů pořídila také spektrální CT. Špičkový zobrazovací přístroj této úrovně je jediný ve Zlínském kraji.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:21

Na novém terminálu v Klatovech se viklají žulové desky
Domácí
12. 2. 2026 15:56
01:01

Šéfka MOV vysvětluje diskvalifikaci Ukrajince se slzami v očích
Sport
12. 2. 2026 15:48
00:56

Baťova nemocnice má novou magnetickou rezonanci 3T a spektrální CT
Domácí
12. 2. 2026 15:38
01:13

Poslankyně SPD Šichtařová nabízí ve Sněmovně investiční poradenství
Domácí
12. 2. 2026 15:30
00:56

Podnikatel Petr Látal hodnotí verdikt odvolacího soudu
Krimi
12. 2. 2026 15:10
00:46

Kimova dcera je vůdcovou nástupkyní, tvrdí jihokorejské tajné služby
Zahraniční
12. 2. 2026 15:04
01:30

Týrání batolete otřáslo kriminalisty
Krimi
12. 2. 2026 14:44
00:42

Němka se vydá na Slezský Semmering
Domácí
12. 2. 2026 14:44
01:05

Obří jeřáb si s novou lávkou nad Otavou hrál
Domácí
12. 2. 2026 14:34
01:10

Kolumbie před Valentýnem poslala členům amerického Kongresu květiny
Zahraniční
12. 2. 2026 14:34
01:32

Škrty v rozpočtu u rozvojové pomoci ohrozí i projekt MEDEVAC, říká Rakušan
Domácí
12. 2. 2026 14:02
01:10

Majitelům Ptákovin dochází smích, prodeje klesají
Domácí
12. 2. 2026 14:02
02:16

Skupina poslanců navrhla regulaci krátkodobé ubytování
Domácí
12. 2. 2026 13:42
10:10

ŘSD získalo územní rozhodnutí na úsek středočeské D3 Václavice – Voračice
Domácí
12. 2. 2026 13:42
02:08

Čaroděj z Kremlu je film o muži, který stvořil Putina
Domácí
12. 2. 2026 13:20
01:06

Ve Vyškově bourají letitou dominantu, k zemi jde budova sila
Domácí
12. 2. 2026 12:44
00:10

Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí
Krimi
12. 2. 2026 12:16
00:50

Můžete zavolat do Ruska, můžou ukončit tu válku hned, slyšel Foldyna
Domácí
12. 2. 2026 12:08
01:01

Tento krasavec závodí na Olympiádě. Novák boduje i u žen
Sport
12. 2. 2026 11:50
01:03

Smaragdovou řeku v Bosně opět hyzdí tuny odpadků
Zahraniční
12. 2. 2026 11:46

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.