Baťůžkáře ze stanového městečka neodradí ani déšť

Téměř sedm stovek lidí se od soboty do úterka vystřídalo ve stanovém městečku na karlovarském koupališti Rolava. Skalní baťůžkáře, z nichž mnozí jezdí do Karlových Varů na filmový festival už desítky let, neodradí ani nepříznivé počasí posledních dnů.

video: iDNES.tv