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Bavme se o bezpečnostní situaci v Evropě, žádá Rakušan Babiše, ať svolá strany

Domácí
Předseda STAN Vít Rakušan vyzval premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše, aby svolal schůzku všech stran zastoupených ve Sněmovně. „„Bavme se, prosím, o bezpečnostní situaci v Evropě, která je nejhorší od začátku války na Ukrajině,“ řekl Rakušan na tiskové konferenci.
video: PSP ČR
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