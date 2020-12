VIDEO: Poslední plavání před zavřením, bazény zatím vodu nevypustí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslední plavání před zavřením, bazény zatím vodu nevypustí

Pouhé dva týdny si mohli Jihočeši užít otevřené bazény a plavecké stadiony. Od zítřka se na ně a další vnitřní sportoviště z rozhodnutí vlády nedostanou. Právě plovárny doplácejí na časté změny v opatřeních nejvíce. „Musíme bazén uvést do hibernačního režimu. To znamená, že jej budeme temperovat na určitou teplotu, abychom byli po uvolnění připraveni co nejrychleji opět otevřít,“ vysvětluje Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice, kam spadá i místní bazén.

video: iDNES.tv