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Beats for Love poprvé v zimě a v Brně. Festival přiveze světové hvězdy

Domácí
Ostravský festival elektronické hudby Beats for Love se poprvé vydá za hranice letní sezony i svého tradičního působiště. Na začátku prosince obsadí brněnské výstaviště, kde během dvou večerů nabídne vystoupení více než třiceti zahraničních interpretů. Mezi hlavní hvězdy premiérové zimní edice budou patřit americká DJka Sara Landry, britský producent Sub Focus nebo belgický Lost Frequencies.
video: iDNES.tv
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