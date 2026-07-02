Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bečva se ve Vsetíně během chvilky zvedla na 3. stupeň povodňové aktivity

Domácí
V okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku spadlo za necelé dvě hodiny při bouřce kolem 100 litrů vody na metr čtvereční. Voda se valila dál tokem Vsetínské Bečvy. Řeka se během několika desítek minut zvedla ze stavu sucha až na 3. stupeň povodňové aktivity. Příchod povodňové vlny natočil Jan Husák v Janové a Petr Mikuš ve Vsetíně.
video: Petr Mikuš/Jan Husák
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:24

Úsek dálnice D3 na Českokrumlovsku otevřou o měsíc dřív
Domácí
2. 7. 2026 12:22
01:22

Místo hrobů slouží aplikace a strom vzpomínek
Domácí
2. 7. 2026 12:20
00:24

Majitel plánuje v Březhradu ubytovnu pro 240 dělníků
Domácí
2. 7. 2026 12:16
01:32

Rakušan ohlásil ústavní stížnost kvůli tomu, že koalice omezila pravomoci Pavla
Domácí
2. 7. 2026 12:12
00:40

Metro C mezi stanicemi Háje a Kačerov stojí. Jezdí náhradní autobusy
Domácí
2. 7. 2026 11:58
00:22

Před soudem opět stanula trojice mužů obžalovaná z krádeže kabelů
Krimi
2. 7. 2026 11:14
00:29

Obcí se prohnal downburst
Domácí
2. 7. 2026 10:58
01:04

Bečva se ve Vsetíně během chvilky zvedla na 3. stupeň povodňové aktivity
Domácí
2. 7. 2026 10:56
00:39

Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let
Lifestyle
2. 7. 2026 10:44
00:58

Nejslavnější fanynka je ozdobou mistrovství světa
Společnost
2. 7. 2026 10:06
01:38

Sotva odstartovala velká rekonstrukce Kbelské, už se tam stala nehoda
Domácí
2. 7. 2026 10:02
02:18

Richterová se ptá, zda premiér Babiš odvolá ministryni Mrázovou
Domácí
2. 7. 2026 9:50
00:39

Litvínov chce koupit hotel spojený s dotační kauzou
Domácí
2. 7. 2026 8:50
01:06

Kašnu u žďárského chrámu střeží socha světce
Domácí
2. 7. 2026 8:48
00:32

Na slavnou pláž s vrakem se nepodíváte. Řekové ji zavřeli kvůli sesuvům
Zahraniční
2. 7. 2026 8:30
01:08

Dvojice vyšplhala na vrchol Empire State Building
Zahraniční
2. 7. 2026 8:00
00:56

Kyjev čelil masivnímu útoku raket a dronů. Zemřelo nejméně osm lidí
Zahraniční
2. 7. 2026 7:44
02:13

Studenti z Česka pošlou do kosmu vlastní družici
Technika
2. 7. 2026 0:06
02:54

Rhythm Paradise Groove - trailer
Lifestyle
2. 7. 2026 0:06
01:35

Volkswagen Transporter se nebojí ani složitějšího terénu
Technika
2. 7. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.