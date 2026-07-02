Bečva se ve Vsetíně během chvilky zvedla na 3. stupeň povodňové aktivity
2. 7. 2026 10:56 Domácí
V okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku spadlo za necelé dvě hodiny při bouřce kolem 100 litrů vody na metr čtvereční. Voda se valila dál tokem Vsetínské Bečvy. Řeka se během několika desítek minut zvedla ze stavu sucha až na 3. stupeň povodňové aktivity. Příchod povodňové vlny natočil Jan Husák v Janové a Petr Mikuš ve Vsetíně.
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Bečva se ve Vsetíně během chvilky zvedla na 3. stupeň povodňové aktivity
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