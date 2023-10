VIDEO: Beránek: Cílem Hamásu je, aby konflikt přerostl území samotné Gazy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Beránek: Cílem Hamásu je, aby konflikt přerostl území samotné Gazy

Hamás vykládá sobotní útok na Izrael jako absolutní triumf a jeho cílem je, aby se palestinská otázka stala zásadní pro všechny muslimy , říká arabista a místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek . Podle něj Hamás počítal s tím, že Izrael odpoví na násilí Hamásu tak agresivně. Může mu to hrát i do karet, protože pozemní operace sebou přinese velké množství civilních obětí. A za to by někteří aktéři po celém světě mohli židovský stát odsoudit, dodává expert.

video: rozhovor Akademie věd ČR