Betlémy vystavují za okny i ve výlohách

Třeba i o půlnoci se mohou vydat za betlémy obyvatelé a návštěvníci Opočna na Rychnovsku. Neobvyklou výstavu přímo v ulicích tu pořádají už šestým rokem. Nová tradice vznikla v době covidových zákazů, kdy místní spolek nemohl otevřít připravovanou výstavu na zámku. K vidění budou jesličky zřejmě do konce týdne.
