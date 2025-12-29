Betlémy vystavují za okny i ve výlohách
29. 12. 2025 17:00 Domácí
Třeba i o půlnoci se mohou vydat za betlémy obyvatelé a návštěvníci Opočna na Rychnovsku. Neobvyklou výstavu přímo v ulicích tu pořádají už šestým rokem. Nová tradice vznikla v době covidových zákazů, kdy místní spolek nemohl otevřít připravovanou výstavu na zámku. K vidění budou jesličky zřejmě do konce týdne.
00:54
Jih Španělska zasáhly bleskové povodně, mají už tři oběti
Zahraniční29. 12. 2025 17:16
01:32
Betlémy vystavují za okny i ve výlohách
Domácí29. 12. 2025 17:00
00:56
Za necelou miliardu mají Budějovice nový kulturní svatostánek
Domácí29. 12. 2025 16:40
00:58
Elitní chemiky v Liberci povede nový velitel
Domácí29. 12. 2025 16:24
00:34
Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka
Domácí29. 12. 2025 15:46
00:36
Lukašenko během hokejového zápasu upadl po střetu se spoluhráčem
Zahraniční29. 12. 2025 15:46
00:58
Opilý a zfetovaný muž ukradl autobus, havaroval s ním v příkopu
Krimi29. 12. 2025 15:34
01:50
Sloni i žirafy si v pražské ZOO pochutnávali na neprodaných vánočních stromcích
Domácí29. 12. 2025 15:18
01:31
Zloději o víkendu ukradli v Praze tři auta kurýrů
Krimi29. 12. 2025 14:00
00:37
Herečka Amanda Seyfriedová je vyšťavená a nebojí se to ukázat na sítích
Společnost29. 12. 2025 13:48
01:02
Cyklista zemřel po srážce s autem. Řidič mu nepomohl a ujel, hledá ho policie
Krimi29. 12. 2025 13:30
01:26
Ostudná Hlavní třída v Českém Těšíně se má změnit
Domácí29. 12. 2025 13:26
00:11
Policie řeší nedávné znečištění řeky Bíliny
Krimi29. 12. 2025 12:32
01:55
Před 100 lety: Až stávky si vynutily vznik Japonské asociace sumo
Technika29. 12. 2025 12:16
00:58
Padlý Anděl. Takhle by pražská část Smíchova vypadala po katastrofě
00:25
Za záběry vybuchující Prahy stojí Václav Krejčí
00:45
Jak vznikají postapokalyptické obrazy známých míst
00:33
Influencer vytvořil postapokalyptický obraz budovy televize Prima
00:44