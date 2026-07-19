Za betonový bunkr zaplatil třikrát víc, než byla původní cena. Chystá v něm zážitkové ubytování
19. 7. 2026 7:08 Domácí
Řopík s výhledem na Schillerovu rozhlednu v Kryrech na Lounsku změnil majitele. Betonový bunkr ze 30. let minulého století koupil od státu za 230 tisíc korun místní podnikatel. Zaplatil za něj třikrát víc, než byla původní cena.
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Za betonový bunkr zaplatil třikrát víc, než byla původní cena. Chystá v něm zážitkové ubytování
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