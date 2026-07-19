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Za betonový bunkr zaplatil třikrát víc, než byla původní cena. Chystá v něm zážitkové ubytování

Domácí
Řopík s výhledem na Schillerovu rozhlednu v Kryrech na Lounsku změnil majitele. Betonový bunkr ze 30. let minulého století koupil od státu za 230 tisíc korun místní podnikatel. Zaplatil za něj třikrát víc, než byla původní cena.
video: iDNES.tv
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