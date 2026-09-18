Betonáři se na D5 nezastavují ani v noci
18. 9. 2026 17:32 Domácí
V pondělí nastartovali muži pracující na rekonstrukci 10 kilometrů dálnice D5 mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou Hutí finišery, které pokládají novou vozovku na dálnici. Od té doby se stroje nezastavily. Při pokládce nové cementobetonové vozovky jedou stroje na dálnici i betonárna nonstop, lidé se střídají po 12 hodinách.
00:53
V Rynholci hoří hala na zpracování plastů, vyhlášen je 3. stupeň poplachu
Krimi18. 9. 2026 18:00
01:05
Betonáři se na D5 nezastavují ani v noci
Domácí18. 9. 2026 17:32
00:42
Strojírenská firma Zako Turčín slaví 30 let na trhu
Domácí18. 9. 2026 16:40
01:36
V Mošnově vrcholí nácvik na DNY NATO, dorazil i tým Red Arrows
Technika18. 9. 2026 14:54
01:54
Legendární Delfín po 23 letech okusil české koleje
Technika18. 9. 2026 14:32
00:54
Žena se svými dvěma kumpány okrádala seniory na ulici
Domácí18. 9. 2026 14:22
00:54
Obušky a petardy. Policie v Ceutě přesunula migranty z pláží do stanového centra
Zahraniční18. 9. 2026 14:16
00:30
Kim riskuje život svých žen. V Rusku pracují na místech ukrajinských útoků
Zahraniční18. 9. 2026 13:46
00:58
Auto uvěznilo řidiče při výměně baterie v klíčku, vysvobodil se nakonec sám
Domácí18. 9. 2026 13:34
00:36
Devadesátiletý řidič jel na dálnici v protisměru
Krimi18. 9. 2026 13:00
01:06
Z oploceného staveniště ukradli stavební materiál. Policie má záznam z kamery
Krimi18. 9. 2026 12:26
03:38
Soudce kritizoval dvě lékařky, které o nevhodném chování Cimického věděly, ale nic neudělaly
Krimi18. 9. 2026 12:10
00:52
Syřan našel po 15 letech knihy, které ukryl před Asadovým režimem
Zahraniční18. 9. 2026 12:06
04:29
„Psychiatr, který místo pomoci útočil.“ Odvolací soud potvrdil Cimickému „velmi přísný trest“ 5 let vězení
Krimi18. 9. 2026 12:06
00:49
Náčelník generálního štábu si založil účet na X
Domácí18. 9. 2026 12:00
01:41
Jordánský král Abdalláh II. přijel na Hrad za prezidentem Pavlem
Domácí18. 9. 2026 11:42
01:01
Mobil s powerbankou nebo powerbanka s mobilem? Pro Redmi Note 17 Max platí obojí
Technika18. 9. 2026 11:34
00:15
Řidiči stále hazardují v Řevnicích na přejezdu
Domácí18. 9. 2026 11:28
00:32
Moc botoxu nebo lupus? Lidé se přou o změnách v obličeji Seleny Gomezové
Společnost18. 9. 2026 11:18
00:43