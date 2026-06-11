Bezpečně v sedačce: Každá jízda začíná správným připoutáním
11. 6. 2026 11:06 Domácí
Cestování autem s dětmi je v Česku stále hodně podceňovaná záležitost. Mnoho rodičů, a hlavně prarodičů si myslí, že krátká cesta třeba na nákup nebo pro zmrzlinu se dá zvládnout bez pořádné autosedačky nebo bezpečnostních pásů. Na výmluvu, že přece „pojedeme jen kousek“, ale bohužel často doplácejí ti nejzranitelnější.
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