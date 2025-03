VIDEO: Se změnou se nejlépe vypořádáme tak, že jí porozumíme,“ řekl prezident Pavel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zájmem ČR podle Petra Pavla je, aby nová bezpečnostní struktura vznikala společně se Spojenými státy americkými, a když to nebude možné, adekvátně na to reagovat. Prezident řekl, že je rád, že je ČR součástí „koalice ochotných“ pomáhajících Ruskem napadené Ukrajině. Že Evropa má na to, aby se postavila na nohy a chovala se jako dospělý.

video: Jagello 2000