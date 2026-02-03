Biskup Pavel Konzbul o blahoslavených mučednících Bulovi a Drbolovi
3. 2. 2026 12:48 Domácí
Slavnost, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Biskupství očekává tisíce návštěvníků, katedrála by pro ně kapacitně nestačila. Oba kněží patří k obětem komunistické totality v Československu, byli odsouzeni ve zmanipulovaných procesech a popraveni. Brněnský biskup Pavel Konzbul zdůraznil, že oba dokázali před smrtí odpustit svým mučitelům.
