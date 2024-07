VIDEO: Blažek odmítl základní srážku ze mzdy u exekucí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Blažek odmítl základní srážku ze mzdy u exekucí

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS odmítl přidat do novely insolvenčního zákona základní minimální srážku ze mzdy při exekuci, která by činila 5 procent z minimální mzdy, protože by to mohlo ohrozit vládní koalici. V Senátu to přitom předtím vehementně prosazovala část jeho kolegů z ODS.

