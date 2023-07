VIDEO: Blšanka je kvůli suchu bez vody, zahynula řada vodních živočichů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Říčka Blšanka na Žatecku na několika místech vyschla, na dalších je téměř bez vody. Podle hydrologů za to může dlouhotrvající sucho. Trochu pomohl poslední déšť, pokud ale pokud nebude pršet delší dobu, bude opět úplně na suchu. Říčka protéká nejsušším regionem. Několik měsíců v roce tu platí zákaz odběru vody, ani to nepomáhá a stává se, že se objeví suchá místa. Nedostatek vody trápí především tamní chmelaře, kteří nemají kde čerpat vodu do závlah.

video: iDNES.tv