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Nová bobovka na Proseku. Víc adrenalinu, méně rizika

Domácí
Pražský Prosek má novou atrakci pro milovníky rychlosti. K původní bobové dráze přibyl Alpine Coaster, který vede po kolejnicích a spoléhá na moderní bezpečnostní systém s automatickým brzděním. Novinka měří 650 metrů a rychlost si na ní lze užít s větším dohledem techniky. Jak se liší od klasické bobovky a co návštěvníkům nabídne?
video: iDNES.tv
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