Bojovníci z budějovického Gladiators gym trénují i v době bez zápasů a turnajů naplno. Do tělocvičny mohou zatím jen profesionálové, trenéři by však rádi co nejdříve uvítali i malé naděje.

video: iDNES.tv