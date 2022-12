VIDEO: Bolevák se plní vodou z Berounky, ostrůvek by mohl zmizet Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bolevák se plní vodou z Berounky, ostrůvek by mohl zmizet

Po třech měsících, kdy do vysychajícího Velkého boleveckého rybníka v Plzni začala přitékat přečištěná voda z řeky Berounky, se zvýšila jeho hladina zhruba o 14 centimetrů. Pokud trend zůstane stejný, mohl by se Bolevák načerpat za rok. Písečný ostrůvek, který se před čtyřmi lety objevil uprostřed vodní plochy, by tak mohl zmizet pod hladinou už v létě. Plány ale může zhatit sama příroda.

