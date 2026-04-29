Bongové z Evropy jsou po půl století zpátky doma
29. 4. 2026 9:30 Domácí
Čtveřice kriticky ohrožených bongů horských dorazila do Keni. Na letišti v Nairobi symbolicky předala zvířata česká velvyslankyně v Keni Nicol Adamcová do rukou keňské vlády. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Vágner dovezl předky všech repatriovaných samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s koordinátorem EEP a jeho týmem v Zoo Chester a podílely se na něm Zoo Praha, Zoo Berlin, Givskud Zoo, Zoo Frankfurt a Zoo Bojnice. Partnery na africké straně jsou Kenya Wildlife Service (KWS) a Mount Kenya Wildlife Conservancy (MKWC), která je pro samce novým domovem
