Bongové z Evropy jsou po půl století zpátky doma

Domácí
Čtveřice kriticky ohrožených bongů horských dorazila do Keni. Na letišti v Nairobi symbolicky předala zvířata česká velvyslankyně v Keni Nicol Adamcová do rukou keňské vlády. Stalo se tak 52 let poté, co Josef Vágner dovezl předky všech repatriovaných samců do Dvora Králové. Projekt pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií zajistil Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci s koordinátorem EEP a jeho týmem v Zoo Chester a podílely se na něm Zoo Praha, Zoo Berlin, Givskud Zoo, Zoo Frankfurt a Zoo Bojnice. Partnery na africké straně jsou Kenya Wildlife Service (KWS) a Mount Kenya Wildlife Conservancy (MKWC), která je pro samce novým domovem
video: Safari Park Dvůr Králové
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:50

Premiér Babiš se setkal s kazachstánským prezidentem
Zahraniční
29. 4. 2026 10:32
00:37

Nebýt nás, mluvili byste francouzsky, řekl král Karel III. Trumpovi
Zahraniční
29. 4. 2026 10:30
01:03

Nemohoucího seniora využívali bezdomovci
Domácí
29. 4. 2026 10:00
46:21

Nacher: Česká televize je na hraně kodexu. Baxa varuje před maďarskou cestou
Rozstřel
29. 4. 2026 10:00
01:41

00:37

Domov bez zámku v Okříškách vymalovali za šest hodin
Domácí
29. 4. 2026 9:26
00:37

Policie hledá muže, který nestihl autobus a rozbil u něj skleněnou výplň dveří
Domácí
29. 4. 2026 9:12
00:54

Trump před britským králem poprvé mluvil o Íránu. Řekl, že vojensky vyhrál
Zahraniční
29. 4. 2026 8:30
01:11

Karel III. volal v Kongresu po jednotě NATO a podpoře Ukrajiny
Zahraniční
29. 4. 2026 8:08
01:18

Budoucí maséři se utkali na soutěži ve Dvoře Králové
Domácí
29. 4. 2026 8:00
00:56

Starmer se kvůli Epsteinovi vyšetřovat nebude, rozhodl britský parlament
Zahraniční
29. 4. 2026 7:44
03:32

Školky řeší úbytek dětí, hlásí se jich až o polovinu méně
Domácí
29. 4. 2026 6:00
00:35

Dynamo Pardubice slaví titul po 14 letech
Domácí
29. 4. 2026 5:52
02:38

Všeuměl s toulavýma holínkama. Amarok je drsňák do terénu i švihák do města
Technika
29. 4. 2026 0:06
00:56

Tvůrci videa kabrioletu Denza Z se neobtěžovali s vizualizací řidiče. Asi nebyl čas ho tam dodat
Technika
29. 4. 2026 0:06
42:48

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express
Technika
29. 4. 2026 0:06
01:12

Luxusní byt v New Yorku láká na tobogán v obýváku za 20 milionů
Zahraniční
29. 4. 2026 0:06
01:08

Brno má volejbalový titul
Domácí
28. 4. 2026 21:10
00:55

Moje matka byla zamilovaná do prince Charlese, řekl Trump v projevu
Zahraniční
28. 4. 2026 19:38
00:54

Policie provedla razii ve firmě Unicorn, sebrala telefony i počítače
Krimi
28. 4. 2026 19:02

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.