Bouřky zaplavily Opatov třikrát během devíti dnů

V Opatově na Třebíčsku se letos stalo to, co nikdo nepamatuje. Během devíti dnů obec hned třikrát zalila velká voda a tuny bahna. Blesková povodeň do obce v hlubokém údolí třikrát za sebou splavila ornici z okolních polí. A místní se děsí, co přinesou další deště avizované na konec týdne.

video: iDNES.tv