Než se hnát za medailí, potřebují děti nejdřív milovat pohyb, říká šéf Gymnathlonu
31. 8. 2026 13:00 Domácí
Začal s několika kamarády v pražských Horních Měcholupech. Dnes projde programem Gymnathlonu ročně 20 tisíc dětí, působí ve více než 160 českých městech a prostřednictvím licenčních partnerů také ve čtrnácti zemích. Zakladatel Gymnathlonu Jan Březina byl hostem podcastu Brand+.
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