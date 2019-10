VIDEO: Brandýs se dočkal bankomatu. „V Japonsku by za tu dobu byla dálnice“ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jen málokteré město v zemi nemá na náměstí nebo v jiném místě přístroj známý jako bankomat. To ale do dneška neplatilo o Brandýse nad Orlicí, jehož vedení usilují o instalaci bankomatu už možná deset let.

video: iDNES.tv