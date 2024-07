VIDEO: Na Branický most se vrátily vlaky, zatím jezdí jen po jedné kolej Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Branický most se vrátily vlaky, zatím jezdí jen po jedné kolej

Práce na zdvojkolejnění Branického mostu postoupily do závěrečné fáze. Vlaky tu dnes začaly jezdit po jedné traťové koleji. Dokončení celé stavby a zahájení plnohodnotného provozu plánuje Správa železnic letos v říjnu. Most a navazujíící úsek do Krče jsou důležitou součástí pražské železniční sítě.

video: iDNES.tv