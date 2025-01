VIDEO: Takhle to vypadalo, když se ještě v Brašnářství Tlustý vyrábělo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Necelé dva měsíce od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se v Brašnářství Tlustý, které je aktuálně v insolvenci, pilně pracovalo. Namísto kabelek, brašen, pásků a peněženek tam dokonce nad rámec běžného sortimentu šili neprůstřelné vesty, které posílali na Ukrajinu. V té době navíc firma zaměstnávala ukrajinské dívky a ženy, které utekly do Česka před válkou. Díky tomu mohli vyrábět ochranné prostředky pro své muže, bratry nebo otce, kteří na Ukrajině brání jejich vlast. Dnes o necelé tři roky později, ovšem zadlužená firma míří do insolvenčního řízení, jak vyplývá z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Problém je, že zatímco starou firmu její majitel Ivan Petrův posílá do konkursu, jeho nová firma, kterou aktuálně založil v podnikání dál beztrestně pokračuje.

video: iDNES.tv