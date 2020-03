VIDEO: Pokus o zázrak: za jedinou hodinu profi tanečníkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od 6. do 8. března v Praze vystoupí světoví tanečníci, kteří kralují v break dance. V rámci festivalu The Legits Blast se utkají v battlech neboli tanečních soubojích. Reportér Matěj Smlsal se vydal k profíkovi, a to s nelehkým úkolem: aby z něj během jediné hodiny udělal tanečníka, který se pak taky zúčastní battlu.

video: Matěj Smlsal, Petr Fila, iDNES.tv