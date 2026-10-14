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Brněnské muzeum vystavuje motorky značky Douglas

Domácí
Dvě desítky motocyklů britské značky Douglas vystaví Technické muzeum v Brně. Je mezi nimi také stroj, který patřil malíři Kamilu Lhotákovi. Výstavu doplňují motory, fotografie a jiné artefakty spjaté s firmou, která motocykly vyráběla od roku 1907 a za první republiky je dovážela i do tehdejšího Československa.
video: iDNES.tv
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