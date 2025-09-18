Brněnský orloj stojí v centru města už 15 let
18. 9. 2025 9:26 Domácí
Čelil kritice, že na něm není poznat, kolik je hodin. Posmívali se mu pro jeho netradiční tvar. Přesně 15 let už Brňané chodí na náměstí Svobody kolem orloje. Stal se i jeden ze symbolů města, jehož zmenšenou kopii si lze zakoupit jako suvenýr
