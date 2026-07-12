Brněnský sbor Bystroušek slaví deset let a sbírá úspěchy v Evropě
12. 7. 2026 11:24 Domácí
Deset let působí na scéně brněnský dětský sbor Bystroušek. Má i dva přípravné sbory menších dětí Bystrounek a Fousek. Všechny skupiny vede sbormistryně Eva Kalousková.
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