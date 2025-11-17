Brněnský sedmnáctý je lidský řetěz
17. 11. 2025 17:34 Domácí | Oslavy 17. listopadu
Letošní novinkou programu akce Brněnský sedmnáctý je lidský řetěz, který vytvořili lidé od hlavního pódia na náměstí Svobody až do Kobližné ulice. Symbolem podaných rukou připomněli událost z listopadu 1989, kdy podobný řetěz vedl ze stejného místa až k bohunické vazební věznici, kde drželi a odkud posléze i propustili disidenta Petra Cibulku.
03:22
