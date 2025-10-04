Volební štáby v Brně. Radovali se Piráti i STAN
4. 10. 2025 17:32 Domácí | Volby 2025
Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To po sečtení přibližně čtyř pětin hlasů drží necelých 34 procent, zatímco SPOLU zaostává s 26 procenty.
