Brněnští strážníci zachránili kachní rodinku

V nebezpečné situaci se ocitla mladá kachní jedenáctka v Brně, kde se se svou matkou producírovala kolem frekventované silnice. Strážníci celou skupinu dovedli do bezpečí, vyplašená kachna však odlétla, takže mláďata zamířila do speciálního inkubátoru.

video: Městská policie Brno